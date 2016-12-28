"Автомобилист" сыграет со сборной Канады28 декабря 2016 в 09:54
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В четвертьфинале Кубка Шпенглера.
Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел второе поражение в Кубке Шпенглера. 27 декабря 2016 года "шоферы" со счетом 3:4 уступили чешскому "Маунтфилду", передает "Уралинформбюро".
Поединок с чехами носил принципиальный характер для нападающего екатеринбуржцев Петра Коукала – в начале 2000-х он выступал за "Маунтфилд", тогда носивший название "Градец-Кралове". Но на льду в этот вечер Коукал так и не появился.
В отсутствие чеха "Автомобилист" дважды выходил вперед по счету, но удержать преимущество не сумел. Голами в составе "шоферов" отметились Дмитрий Моня, Анатолий Голышев и Михал Чайковски.
29 декабря екатеринбургский клуб поборется за выход в полуфинал турнира. Соперником "Автомобилиста", вероятнее всего, станет сборная Канады, состоящая из игроков европейских первенств. Однако есть мизерные шансы, что в оппоненты "шоферам" достанется минское "Динамо". Для этого белорусы должны сегодня крупно уступить аутсайдеру группы – швейцарскому ХК "Давос".
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