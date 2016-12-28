Как и представители ОКР.

Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович признала, что в России существовала госпрограмма по применению допинга. "Это был институциональный сговор", - цитирует чиновницу The New York Times.

Американский ежедневник также приводит слова представителей Олимпийского комитета России (ОКР). "ВАДА повезло, что у нее оказался Родченков (главный информатор ВАДА, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков – прим.ред.). Возможно, в Китае, Лондоне и везде могут случиться такие вещи, поскольку система сломана", - считает юрист ОКР Виктор Березов.

"С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок", - заметил почетный президент комитета Виталий Смирнов.

О существовании в России допинговой госпрограммы, направленной на достижение высоких результатов спортсменами на международных стартах, в своих докладах сообщал глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен. Система, по его словам, включала непосредственное применение допинга и схемы по сокрытию положительных проб.

Последнему, однако, реальных доказательств до настоящего времени приведено не было, о чем сообщил зампред СКР Илья Лазутов. Со своей стороны вице-премьер Виталий Мутко, комментируя доклад Макларена, заявил, что Россию обвиняют в действиях, невозможных в принципе, передает "Уралинформбюро".