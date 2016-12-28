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Олимпийский чемпион из Югры дисквалифицирован за допинг28 декабря 2016 в 14:11

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А также еще двое уральцев.

В числе российских лыжников, отстраненных от международных стартов по подозрению в нарушении антидопинговых правил, оказались уральцы. Это олимпийский чемпион Александр Легков, выступающий за Югру, и призер мирового первенства Евгений Белов - уроженец Среднего Урала, представляющий Тюменскую область.

Таким образом, они пропустят многодневную гонку "Тур де Ски", которая будет проходить с 31 декабря по 8 января в Швейцарии в рамках Кубка мира, передает "Уралинформбюро".

Представители атлетов уже обнародовали официальное заявление по ситуации. "Мы настойчиво подчеркиваем, что к настоящему моменту заявленное расследование дел Александра Легкова и Евгения Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы их вскрытия. По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приему запрещенных субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия", - гласит оно.

Кроме того, отмечается, что достигнутые спортсменами высокие результаты являются плодом тренировок, а предположений о вскрытии пробирок с их пробами недостаточно для дисквалификации. Оспорить решение Международной федерации лыжного спорта Легков и Белов попытаются до старта "Тур де Ски".

В число отстраненных также попали выступающая за Югру уроженка Нижнего Тагила Евгения Шаповалова, трехкратный олимпийский вице-чемпион Максим Вылегжанин, бронзовый призер Ванкувера Алексей Петухов и призер мирового первенства Юлия Иванова.

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