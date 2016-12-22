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Тюменский этап биатлонного Кубка мира отдали финнам09 января в 09:36

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Гонки пройдут в марте.

Этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени, отдали Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Гонки в рамках турнира будут проходить в финском городе с 9 по 12 марта 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Об отмене этапа Кубка мира в Тюмени Союз биатлонистов России сообщил 22 декабря 2016 года. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало в IBU информацию о массовом употреблении допинга российскими биатлонистами. По итогам предварительного разбирательства были дисквалифицированы призеры сочинской Олимпиады Яна Романова и Ольга Вилухина. В отношении еще 29 биатлонистов, имена которых не называются, начато расследование.

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