×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Автомобилист" разделался со "Спартаком"09 января в 10:08

  • Текст

На своем льду.

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал первую победу в 2017 году. 8 января "шоферы" на своем льду взяли верх над московским "Спартаком", передает "Уралинформбюро".

Екатеринбуржцы дважды по ходу матча были в роли догоняющих. Ключевым стал второй период, в котором "Автомобилист" переломил ход игры – на 2 шайбы "Спартака" уральские хоккеисты ответили тремя точными бросками. По разу голкипера москвичей огорчали Николай Тимашов, Ян Бухтеле и Алексей Михнов. Последний в третьем периоде отправил еще одну шайбу в ворота гостей. Итоговый счет – 4:3 в пользу "Автомобилиста".

"У нас, к сожалению, не все оказались готовы. Во втором периоде играли в 3 звена, но выровняли ситуацию", - отметил по окончании встречи наставник екатеринбуржцев Владимир Крикунов.

Предыдущие 2 матча "Автомобилист" проиграл – 4 января разгромно уступил ХК "Сочи" (1:5), 6 января в серии буллитов отдал победу нижегородскому "Торпедо" (1:2). В турнирной таблице восточной конференции КХЛ "шоферы" занимают 11 место.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus