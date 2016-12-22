"Автомобилист" разделался со "Спартаком"09 января в 10:08
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На своем льду.
Екатеринбургский "Автомобилист" одержал первую победу в 2017 году. 8 января "шоферы" на своем льду взяли верх над московским "Спартаком", передает "Уралинформбюро".
Екатеринбуржцы дважды по ходу матча были в роли догоняющих. Ключевым стал второй период, в котором "Автомобилист" переломил ход игры – на 2 шайбы "Спартака" уральские хоккеисты ответили тремя точными бросками. По разу голкипера москвичей огорчали Николай Тимашов, Ян Бухтеле и Алексей Михнов. Последний в третьем периоде отправил еще одну шайбу в ворота гостей. Итоговый счет – 4:3 в пользу "Автомобилиста".
"У нас, к сожалению, не все оказались готовы. Во втором периоде играли в 3 звена, но выровняли ситуацию", - отметил по окончании встречи наставник екатеринбуржцев Владимир Крикунов.
Предыдущие 2 матча "Автомобилист" проиграл – 4 января разгромно уступил ХК "Сочи" (1:5), 6 января в серии буллитов отдал победу нижегородскому "Торпедо" (1:2). В турнирной таблице восточной конференции КХЛ "шоферы" занимают 11 место.
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