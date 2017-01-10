С мировым рекордом.

Югорский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневки "Тур де Ски", проходившей с 1 по 8 января 2017 года. Россиянин выиграл шесть из семи гонок, передает "Уралинформбюро".

По ходу турнира Устюгов установил новый мировой рекорд – 5 побед подряд. Как подчеркнул отечественный лыжник, он бегает "чистым", что подтверждают допинг-тесты.

До Сергея Устюгова "Тур де Ски" покорялся лишь одному россиянину – дисквалифицированному в настоящее время олимпийскому чемпиону Александру Легкову. Победитель прошлогоднего турнира норвежец Мартин Сундбю в этот раз стал вторым.