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Югорчанин Сергей Устюгов выиграл "Тур де Ски"09 января в 10:49

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С мировым рекордом.

Югорский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневки "Тур де Ски", проходившей с 1 по 8 января 2017 года. Россиянин выиграл шесть из семи гонок, передает "Уралинформбюро".

По ходу турнира Устюгов установил новый мировой рекорд – 5 побед подряд. Как подчеркнул отечественный лыжник, он бегает "чистым", что подтверждают допинг-тесты.

До Сергея Устюгова "Тур де Ски" покорялся лишь одному россиянину – дисквалифицированному в настоящее время олимпийскому чемпиону Александру Легкову. Победитель прошлогоднего турнира норвежец Мартин Сундбю в этот раз стал вторым.

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