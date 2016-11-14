Шипулин поборется за медали в Рупольдинге09 января в 11:29
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В рамках Кубка мира.
Екатеринбуржец Антон Шипулин вошел в состав российской сборной на этап биатлонного Кубка мира в немецком Рупольдинге. Гонки с участием уральца будут проходить с 11 по 15 января 2017 года, передает "Уралинформбюро".
Помимо Шипулина в составе национальной команды выступят тюменец Евгений Гараничев, югорчанин Алексей Волков, а также екатеринбурженка Екатерина Глазырина.
Предыдущий этап Кубка мира проходил с 5 по 8 января также в Германии – в Оберхофе российские биатлонисты медалей не завоевали.
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