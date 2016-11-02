Подключив РФС.

Екатеринбургский "Урал" через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) пытается стрясти деньги с бывшего наставника команды Вадима Скрипченко, передает "Уралинформбюро". Речь идет о трех месячных окладах, которые, по словам президента клуба Григория Иванова, белорусский специалист должен был выплатить до 9 января.

"Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС. (…) Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил "Крылья"... Мы же взрослые люди, все всё понимают", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".

Вадим Скрипченко покинул "Урал" 1 ноября 2016 года сразу же после разгрома на своем поле от грозненского "Терека" (1:4). Последний матч "шмелей" под руководством белоруса околофутбольная общественность окрестила как минимум "странным", но экспертная группа РФС не углядела в нем договорного характера.

На пресс-конференции, посвященной уходу, Скрипченко заявлял о желании отдохнуть от тренерской деятельности, но буквально через пару дней возглавил самарские "Крылья Советов".