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Ханты-Мансийский банк приблизил лыжную победу России09 января в 15:30

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В международной гонке "Тур де Ски".

Воспитанник югорской лыжной школы Сергей Устюгов выиграл престижную международную гонку "Тур де Ски". Принимая поздравления, спортсмен особо подчеркнул роль Ханты-Мансийского банка (Западно-Сибирский филиал банка "Открытие") в финансировании подготовки к соревнованиям.

"Хочу выразить благодарность за помощь и поддержку правительству ХМАО-Югры и региональной федерации лыжных гонок. Отдельное спасибо хочется сказать банку "Открытие", который активно поддерживает лыжный спорт, направляя средства на его развитие", – отметил Сергей Устюгов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации, в прошлом году россиянин завоевал на этих состязаниях бронзу. А нынешнюю победу посвятил коллегам по сборной, которых отстранили от участия в турнире.

Гонка "Тур де Ски", собравшая сильнейших лыжников планеты на трассах Германии, Швейцарии и Италии, проходила в одиннадцатый раз. Она завершилась 8 января 2017 года на склоне горы Альпе де Чермис.

На фото: Сергей Устюгов на дистанции Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске

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