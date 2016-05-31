Ханты-Мансийский банк приблизил лыжную победу России09 января в 15:30
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В международной гонке "Тур де Ски".
Воспитанник югорской лыжной школы Сергей Устюгов выиграл престижную международную гонку "Тур де Ски". Принимая поздравления, спортсмен особо подчеркнул роль Ханты-Мансийского банка (Западно-Сибирский филиал банка "Открытие") в финансировании подготовки к соревнованиям.
"Хочу выразить благодарность за помощь и поддержку правительству ХМАО-Югры и региональной федерации лыжных гонок. Отдельное спасибо хочется сказать банку "Открытие", который активно поддерживает лыжный спорт, направляя средства на его развитие", – отметил Сергей Устюгов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации, в прошлом году россиянин завоевал на этих состязаниях бронзу. А нынешнюю победу посвятил коллегам по сборной, которых отстранили от участия в турнире.
Гонка "Тур де Ски", собравшая сильнейших лыжников планеты на трассах Германии, Швейцарии и Италии, проходила в одиннадцатый раз. Она завершилась 8 января 2017 года на склоне горы Альпе де Чермис.
На фото: Сергей Устюгов на дистанции Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске
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