В Лиге чемпионов.

В Екатеринбурге 10 января пройдет первый в наступившем году матч волейбольной Лиги чемпионов среди женских команд. "Уралочка-НТМК" примет на паркете Дворца игровых видов спорта немецкий "Дрезднер", передает "Уралинформбюро".

Соперник уральского клуба на протяжении последних трех лет является чемпионом Германии. В предыдущем поединке в рамках Лиги чемпионов "Дрезднер" взял верх над "Эджзадшибаши" из Стамбула (3:0).

"Уралочка" последний раз в евротурнире также встречалась с турецким клубом – 14 декабря 2016 года подопечные Николая Карполя уступили "Вагифбанку" со счетом 1:3.