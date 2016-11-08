Уралочки Карполя померяются силами с немецким "Дрезднером"09 января в 16:29
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В Лиге чемпионов.
В Екатеринбурге 10 января пройдет первый в наступившем году матч волейбольной Лиги чемпионов среди женских команд. "Уралочка-НТМК" примет на паркете Дворца игровых видов спорта немецкий "Дрезднер", передает "Уралинформбюро".
Соперник уральского клуба на протяжении последних трех лет является чемпионом Германии. В предыдущем поединке в рамках Лиги чемпионов "Дрезднер" взял верх над "Эджзадшибаши" из Стамбула (3:0).
"Уралочка" последний раз в евротурнире также встречалась с турецким клубом – 14 декабря 2016 года подопечные Николая Карполя уступили "Вагифбанку" со счетом 1:3.
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