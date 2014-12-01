×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ФИФА признала Роналду лучшим футболистом мираСегодня в 09:48

  • Текст

По итогам 2016 года.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения состоялась вечером 9 января, передает "Уралинформбюро".

На приз также претендовали аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания) и француз Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), но их достижения не смогли перевесить успехи португальца. В ушедшем году Роналду со своим клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в составе сборной стал чемпионом Европы.

При этом месяцем ранее Роналду получил четвертый в карьере "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту года по версии France Football. С 2010 по 2015 год ФИФА и французское издание вручали этот приз совместно, но в этом году их сотрудничество завершилось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus