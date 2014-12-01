ФИФА признала Роналду лучшим футболистом мираСегодня в 09:48
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По итогам 2016 года.
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения состоялась вечером 9 января, передает "Уралинформбюро".
На приз также претендовали аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания) и француз Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), но их достижения не смогли перевесить успехи португальца. В ушедшем году Роналду со своим клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в составе сборной стал чемпионом Европы.
При этом месяцем ранее Роналду получил четвертый в карьере "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту года по версии France Football. С 2010 по 2015 год ФИФА и французское издание вручали этот приз совместно, но в этом году их сотрудничество завершилось.
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