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"Уралочка" одолела чемпионок Германии11 января в 10:17

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Со счетом 3:1.

"Уралочка-НТМК" одержала первую победу в текущем розыгрыше волейбольной Лиги чемпионов. 10 января свердловчанки на своем паркете взяли верх над "Дрезднером" - действующим чемпионом Германии, передает "Уралинформбюро".

Первый сет матча, проходившего в екатеринбургском ДИВСе, завершился с явным преимуществом гостей – 16:25. Последовавшие 3 игровых отрезка остались за командой Николая Карполя (25:17, 25:20, 25:16).

"В первом сете нам мешала скованность. А затем мы смогли собраться и сыграли в свою игру. Соперник был очень силен", - заметил после матча наставник "Уралочки".

Имея в активе по победе и поражению, свердловский клуб занимает третье место в своей группе в Лиге чемпионов. Подняться выше уральские волейболистки попытаются 24 января, когда встретятся с "Экзачибаши" из Стамбула. Турецкий клуб после двух туров группового этапа находится на втором месте в квартете.

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