Мутко призвал не смешивать политику с мочой11 января в 10:52
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Отвечая на призыв дисквалифицировать РФ.
Национальные антидопинговые агентства 19 стран потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований.
"Российская антидопинговая система должна быть приведена в полное соответствие с основными положениями ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство – прим.ред.)", - гласит заявление. Под ним, в частности, подписались представители Франции, Германии, Канады, США и Японии, передает "Уралинформбюро".
На призыв о повсеместной дисквалификации России уже отреагировал вице-премьер РФ Виталий Мутко. "Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику", - цитирует чиновника "Р-Спорт".
По словам Мутко, российский спорт является одним из чистейших в мире. Подтверждением этому он называет 2016 год: "UKAD (Британское антидопинговое агентство – прим.ред.) работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них - это мельдоний, и всего 5 - нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма - это ложь".
Ранее глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен обвинил Россию в организации допинговой госпрограммы, направленной на достижение высоких результатов отечественных спортсменов на международных стартах. Доклад Макларена спровоцировал отстранение паралимпийской сборной РФ от Игр в Рио, легкоатлетов и тяжелоатлетов от Олимпиады, а также лишение России права проведения ряда международных соревнований.
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