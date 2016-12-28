Национальная федерация настроена оптимистично.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что не видит оснований для отмены международных стартов с участием сборных в России. Речь, в частности, идет об этапе мужской Мировой лиги (Сургут, 2-4 июня 2017 года) и этапе женского Гран-при (Екатеринбург, 14-16 июля 2017 года), передает "Уралинформбюро".

10 января национальные антидопинговые агентства 19 стран потребовали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Поводом для этого стало заявление главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о применении россиянами допинга под "крышей" государства.

"У нас нет опасений по поводу позиции Международной федерации волейбола. Какие-то выступления антидопинговых агентств – это уже не новость. Не агентства являются определяющими, а международные федерации. К призывам этих агентств мы уже привыкли. Ничего критического в этих заявлениях нет. Никаких оснований, чтобы беспокоиться, мы не видим", - цитирует Яременко "Р-Спорт".

Впрочем, аналогичных настроений летом-осенью 2016 года придерживались российские федерации по зимним видам спорта. Но уже после второй части доклада Макларена, представленной в декабре, Россия начала терять турниры. Из наиболее громких: лишение Сочи бобслейнойго чемпионата мира, Тюмени – этапов Кубка мира по биатлону и лыжам, Челябинска – этапа мирового Кубка по конькобежным соревнованиям.



Ранее по теме:

Мутко призвал не смешивать политику с мочой