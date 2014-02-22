Россияне возглавили эстафетный зачет Кубка мира по биатлонуСегодня в 09:32
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Завоевав серебро в Рупольдинге.
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафетное серебро на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Гонка состоялась 11 января, передает "Уралинформбюро".
В преддверии эстафеты тренерский штаб удивил неожиданной расстановкой спортсменов по этапам – бессменный финишер сборной в последних сезонах Антон Шипулин уступил заключительный отрезок Антону Бабикову, а сам работал на втором этапе. Как позже пояснил наставник команды Рикко Гросс, сделано это было для того, чтобы Шипулин при необходимости сразу же отыграл отставание, которое могло возникнуть в дебюте.
Эту задачу екатеринбуржец даже перевыполнил – приняв у югорчанина Алексея Волкова эстафету шестым, он завершил свой этап первым. Недавний дебютант сборной Матвей Елисеев на третьем этапе удержал преимущество, но на финише заключительного отрезка Бабиков уступил первое место норвежцу Эмилю Хегле Свендсену.
"Ощущения, которые я испытывал на финише, не передать. Надеюсь, что никто их не испытает. Просто нет никаких сил в ногах, они не то что расслабляются – начинают болеть, сковываться. Ты не можешь толкнуться, ничего не можешь сделать. И в какой-то момент голова подавляет. Когда обгоняет сильный спортсмен, и ты понимаешь, что не можешь составить ему конкуренцию, потому что ты физически ослаб и психологически подрываешься, – невозможно работать", - поделился Бабиков после финиша.
Сборной Норвегии россияне уступили чуть более 5 секунд. Третьими, в 23 секундах от скандинавов, финишировали немцы.
В общем зачете Кубка мира по программе эстафет мужская российская сборная вышла на лидирующую позицию. Помимо серебра в Рупольдинге отечественные спортсмены имеют в активе второе место на этапе в словенской Поклюке.
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