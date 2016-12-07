Провалив третий период.

Очередная выездная серия екатеринбургского "Автомобилиста" в рамках регулярного чемпионата КХЛ началась с поражения от "Слована". Матч, проходивший 11 января в Братиславе, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, передает "Уралинформбюро".

Первый и второй игровые отрезки беды "шоферам" не предвещали – на 2-й минуте встречи Анатолий Голышев вывел гостей вперед, на 26-й – Артем Гареев преимущество удвоил.

В середине третьего периода массированные атаки на ворота "Автомобилиста" принесли словакам долгожданную шайбу. Вскоре Голышев за грубую игру схлопотал удаление до конца матча – играя в меньшинстве, "шоферы" удержать победный счет не сумели.

Развязка наступила в овертайме – на 3-й минуте добавленного времени Джефф Таффе оформил победу "Слована".

Сейчас "Автомобилист" занимает 11 место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. 13 января в Загребе екатеринбургские хоккеисты сыграют с "Медвешчаком".