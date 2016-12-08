Олимпийский призер из Перми отказался возвращать медаль Пекина-2008Сегодня в 10:45
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Пересмотр итогов Игр – провокация.
Пермский бегун Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, выигранную им в составе российской эстафетной четверки в Пекине-2008, передает "Уралинформбюро".
В сентябре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пересмотре итогов эстафеты 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы участника российской команды Дениса Алексеева. В заново проверенных анализах россиянина был обнаружен запрещенный туринабол. На основании этого МОК постановил лишить медалей всю команду.
"Это все только на бумаге. Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли", - цитирует Дылдина Properm.ru.
По мнению пермяка, история с обнаружением допинга у его товарища – провокация: "По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло 8 лет, они ее зачем-то вскрывают, и вдруг она оказывается грязной. К чему это все? Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли, она была чистой, но, видимо, нельзя, чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Это простой "накат" на Россию, это смешно".
9 января 2017 года Максим Дылдин объявил о завершении спортивной карьеры. Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на 4 года за отказ от сдачи допинг-пробы. По словам самого бегуна, повод для наказания появился, когда он был на сборах в Адлере – на улице к нему подошла неизвестная женщина, представилась офицером Всемирного антидопингового агентства, но не предъявила удостоверение. На требование сдать анализы бегун ответил отказом.
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