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Челябинский этап конькобежного КМ достался Норвегии13 января в 10:38

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Соревнования уплотнят.

Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти 10-12 марта 2017 года в Челябинске, отдали Норвегии, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования примет город Ставангер. Причем гонки уместят в два дня (11-12 марта) вместо трех, передает "Уралинформбюро".

Решение о переносе этапа Кубка мира из Челябинска было принято 22 декабря 2016 года. Оно основывалось на второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении запрещенных веществ российскими спортсменами.

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