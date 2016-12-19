Из-за допинга.

Россия может быть лишена чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение выразил основатель и экс-глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд, передает "Уралинформбюро".

"Нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия в этом чемпионате из-за антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка", - цитирует канадца "Р-Спорт".

Следует отметить, что Ричард Паунд – один из авторов первого отчета о допинге в РФ. Он возглавлял независимую комиссию ВАДА, которая в 2015 году расследовала применение запрещенных препаратов в отечественной легкой атлетике и в итоге рекомендовала отстранить национальную команду от всех международных стартов. Предложение было реализовано, в числе прочего российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Первый в футбольной истории мундиаль на территории РФ должен пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В уральской столице состоятся 4 игры группового этапа – по одной в квартетах A, C, H, F. Они намечены на 15, 21, 24 и 27 июня соответственно.