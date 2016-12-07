Проштрафившегося в игре со "Слованом".

Форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев не сможет помочь своему клубу в ближайшие 2 недели. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение отстранить хоккеиста на 3 матча за нарушение правил в матче со "Слованом", передает "Уралинформбюро".

11 января "шоферы" проиграли в Братиславе со счетом 2:3. На исходе основного времени Голышев был дисквалифицирован до конца матча за атаку на нападающего хозяев Вацлава Недороста. Чеха после удара в область головы и шеи вынесли с площадки на носилках.

Оставшиеся тогда в меньшинстве екатеринбуржцы пропустили шайбу, что позволило "Словану" сравнять счет, а затем и вырвать победу в овертайме.

В отсутствие Голышева "Автомобилист" сыграет против хорватского "Медвешчака", челябинского "Трактора" и ханты-мансийской "Югры".



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