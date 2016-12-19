Шипулин лишился ранга вице-лидера Кубка мира16 января в 09:44
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Екатеринбуржца обошел Шемпп.
Антон Шипулин по итогам завершившегося 15 января в немецком Рупольдинге этапа Кубка мира уступил немцу Симону Шемппу вторую строчку общего зачета, передает "Уралинформбюро".
В спринте екатеринбургский биатлонист, допустив сразу 3 промаха, финишировал лишь 23-м, тогда как Шемпп замкнул топ-5. Гонку преследования россиянин прошел лучше оппонента – занял 4-е место против 7-го у немца. Однако разница очков не позволила первому номеру отечественной сборной сохранить ранг вице-лидера сезона.
Первенствовать в Кубке мира продолжает француз Мартен Фуркад, одержавший в Рупольдинге две победы. На пятки Шипулину наступает норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Топ-5 общего зачета замыкает немец Арндт Пайффер.
Следующий этап мирового Кубка пройдет в итальянском Антхольце, где в минувшем сезоне екатеринбуржец дважды поднимался на первую ступень пьедестала – в гонке преследования и эстафете.
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