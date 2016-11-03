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Сын Александра Тарханова возглавил молодежку "Урала"17 января в 14:56

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Предшественник ушел на повышение.

29-летний Юрий Тарханов, сын наставника екатеринбургского "Урала" Александра Тарханова, возглавил молодежную команду "шмелей", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе клуба.

Помогать Тарханову-младшему будут трое: Михаил Галимов, тренер вратарей Сергей Аляпкин и тренер по физподготовке Дамир Ямалатдинов, ранее работавшие в штабе молодежного состава.

Возглавлявший до этого молодежку Погос Галстян назначен помощником главного тренера "Урала".

Юрий Тарханов начал футбольную карьеру в дубле самарских "Крыльев Советов", затем выступал в литовской "Ветре", отыграл 4 сезона в московском клубе второго дивизиона "Ника". В последней команде дебютировал в качестве тренера.

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