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Екатеринбургские "шоферы" остановили "Трактор"Сегодня в 10:03

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В Челябинске.

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал волевую победу в Челябинске. 17 января "шоферы" со счетом 1:0 обыграли "Трактор", передает "Уралинформбюро".

В основное время матча шайб забито не было. Победитель выявился в овертайме, на исходе которого Станислав Чистов "распечатал" ворота хозяев.

"У "Трактора" было побольше моментов, у нас поменьше. Обе команды играли на результат. В овертайме нам повезло немножко больше. Плюс у нас очень хорошо сыграл вратарь", - заметил после игры наставник екатеринбургского клуба Владимир Крикунов.

Благодаря победе "Автомобилист" поднялся на 10 место восточной конференции КХЛ. 19 января "шоферы" на своем льду примут "Югру", которой руководит экс-наставник екатеринбуржцев Андрей Разин.

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