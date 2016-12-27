Мероприятие пройдет в 5 раз.

Ханты-Мансийск готовится в пятый раз принять Югорский лыжный марафон. Мероприятия состоится 8 апреля. Генеральным спонсором Ugra Ski является Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири).

5, 25 или 50 километров любители лыж смогут пробежать в компании прославленных отечественных атлетов и звезд мирового уровня. Ранее трассу Ugra Ski проходили Сергей Устюгов, Алексей Волков, Светлана Слепцова, Александр Легков, Евгений Дементьев.

В рамках мероприятия пройдет заключительный этап престижнейшей серии лыжных марафонов FIS Worldloppet Cup. В третий раз в Ханты-Мансийске будут определены победители кубкового зачета. Призы на днях были доставлены в столицу Югру. Уникальные кубки из чешского хрусталя получат лидеры мужского и женского зачетов серии. Помимо этого специальными медалями будут награждены лыжники и лыжницы, занявшие первые три строчки рейтинга.

Ugra Ski помимо финального этапа FIS Worldloppet Cup является также заключительным зимним стартом в серии Euroloppet и входит в зачет Суперкубка, Кубка команд и Кубка мастеров Всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet.

Следует отметить, что Ugra Ski проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа, администрации Ханты-Мансийска и АУ "ЮграМегаСпорт". На сегодня заявки на участие подали около 200 спортсменов из шести стран мира, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.