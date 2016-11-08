"Уралочка" взяла верх над краснодарским "Динамо"Сегодня в 12:13
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В российской Суперлиге.
"Уралочка-НТМК" поднялась на третье место российской Суперлиги. 18 января свердловские волейболистки на выезде со счетом 3:1 обыграли краснодарское "Динамо", передает "Уралинформбюро".
Первый и второй сеты матча остались за уралочками – 25:19 и 25:17. В третьем хозяйки сумели наконец навязать борьбу подопечным Николая Карполя, одержав победу с минимально возможным преимуществом – 25:23. Однако перевести матч на тай-брейк "Динамо" не удалось – четвертый сет взяла "Уралочка" (25:23).
В следующем туре свердловский клуб встретится с лидером первенства – казанским "Динамо". Матч пройдет 21 января на площадке екатеринбургского ДИВСа.
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