В российской Суперлиге.

"Уралочка-НТМК" поднялась на третье место российской Суперлиги. 18 января свердловские волейболистки на выезде со счетом 3:1 обыграли краснодарское "Динамо", передает "Уралинформбюро".

Первый и второй сеты матча остались за уралочками – 25:19 и 25:17. В третьем хозяйки сумели наконец навязать борьбу подопечным Николая Карполя, одержав победу с минимально возможным преимуществом – 25:23. Однако перевести матч на тай-брейк "Динамо" не удалось – четвертый сет взяла "Уралочка" (25:23).

В следующем туре свердловский клуб встретится с лидером первенства – казанским "Динамо". Матч пройдет 21 января на площадке екатеринбургского ДИВСа.