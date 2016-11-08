×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уралочка" взяла верх над краснодарским "Динамо"Сегодня в 12:13

  • Текст

В российской Суперлиге.

"Уралочка-НТМК" поднялась на третье место российской Суперлиги. 18 января свердловские волейболистки на выезде со счетом 3:1 обыграли краснодарское "Динамо", передает "Уралинформбюро".

Первый и второй сеты матча остались за уралочками – 25:19 и 25:17. В третьем хозяйки сумели наконец навязать борьбу подопечным Николая Карполя, одержав победу с минимально возможным преимуществом – 25:23. Однако перевести матч на тай-брейк "Динамо" не удалось – четвертый сет взяла "Уралочка" (25:23).

В следующем туре свердловский клуб встретится с лидером первенства – казанским "Динамо". Матч пройдет 21 января на площадке екатеринбургского ДИВСа.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus