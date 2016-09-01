Тяжелоатлетка из Шадринска признана олимпийской чемпионкойСегодня в 15:11
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Спустя 8 лет.
Уроженка Шадринска Алла Важенина, представлявшая Казахстан в тяжелой атлетике, получит олимпийское золото Пекина спустя 8 лет после Игр. Высшая награда перейдет к ней от китаянки Цао Лэй, уличенной в применении допинга, передает "Уралинформбюро".
Наличие запрещенных веществ в пробах китайской спортсменки было выявлено при их повторной проверке. Согласно постановлению Международного олимпийского комитета, результат Цао Лэй аннулируется.
Алла Важенина решила выступать за Казахстан как раз перед Олимпиадой-2008. Тогда она не смогла пройти отбор в сборную России – в национальной федерации тяжелой атлетики ее результаты посчитали "далекими от мировых". Сейчас 33-летняя россиянка работает директором областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в родном Шадринске.
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