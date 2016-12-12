Андрей Разин поквитался с "Автомобилистом"Сегодня в 09:35
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За предыдущее поражение.
Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел 19 января поражение в домашнем матче против "Югры", передает "Уралинформбюро".
В последнее время встречи команд носят принципиальный характер, поскольку югорчан возглавляет экс-наставник "шоферов" Андрей Разин. Предыдущая игра, проходившая в Ханты-Мансийске, завершилась победой "Автомобилиста" (1:0). В этот раз екатеринбуржцы не сумели забить, тогда как гости дважды отправляли шайбу в ворота Владимира Сохатского. Причем в первом случае отличился бывший нападающий "шоферов" Евгений Лапенков.
"Мы очень много сил отдали с "Трактором", поэтому сегодня не было движения нормального. Конечно, такие моменты, когда три в ноль выходят, я за всю жизнь не припомню, надо было забивать. С нолем голов матчи не выигрывают", - посетовал после матча главный тренер "шоферов" Владимир Крикунов.
Андрей Разин, комментируя встречу, говорил не только о самой игре, но и выразил недовольство тем, как в Екатеринбурге встретили его команду. "У нас выпали центральные нападающие. Играют мальчишки 1999 года. Ну, подумаешь, мы всю ночь сюда летели, прилетели под утро, нам здесь лед нормальный не дали, раскатку не поменяли, но это из-за игры второй команды. Есть столько вещей, на которые можно пожаловаться, но я никогда не жаловался", - заявил специалист.
В восточной конференции КХЛ "Автомобилист" сейчас занимает 10 место. 24 января екатеринбургский клуб в Минске сыграет с местным "Динамо".
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