×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Андрей Разин поквитался с "Автомобилистом"Сегодня в 09:35

  • Текст

За предыдущее поражение.

Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел 19 января поражение в домашнем матче против "Югры", передает "Уралинформбюро".

В последнее время встречи команд носят принципиальный характер, поскольку югорчан возглавляет экс-наставник "шоферов" Андрей Разин. Предыдущая игра, проходившая в Ханты-Мансийске, завершилась победой "Автомобилиста" (1:0). В этот раз екатеринбуржцы не сумели забить, тогда как гости дважды отправляли шайбу в ворота Владимира Сохатского. Причем в первом случае отличился бывший нападающий "шоферов" Евгений Лапенков.

"Мы очень много сил отдали с "Трактором", поэтому сегодня не было движения нормального. Конечно, такие моменты, когда три в ноль выходят, я за всю жизнь не припомню, надо было забивать. С нолем голов матчи не выигрывают", - посетовал после матча главный тренер "шоферов" Владимир Крикунов.

Андрей Разин, комментируя встречу, говорил не только о самой игре, но и выразил недовольство тем, как в Екатеринбурге встретили его команду. "У нас выпали центральные нападающие. Играют мальчишки 1999 года. Ну, подумаешь, мы всю ночь сюда летели, прилетели под утро, нам здесь лед нормальный не дали, раскатку не поменяли, но это из-за игры второй команды. Есть столько вещей, на которые можно пожаловаться, но я никогда не жаловался", - заявил специалист.

В восточной конференции КХЛ "Автомобилист" сейчас занимает 10 место. 24 января екатеринбургский клуб в Минске сыграет с местным "Динамо".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus