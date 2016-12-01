В любимом Антхольце.

Антон Шипулин одержал первую победу в текущем сезоне Кубка мира. Екатеринбургский биатлонист стал лучшим в индивидуальной гонке на этапе в итальянском Антхольце, сообщает "Уралинформбюро".

Лидер российской сборной прошел 20-километровую дистанцию с одним промахом – в "молоко" ушел выстрел на третьем огневом рубеже из четырех.

Второй результат показал француз Мартен Фуркад. Тройку лучших замкнул украинец Сергей Семенов.

Этап Кубка мира в Антхольце традиционно считается самым удобным, если не сказать самым любимым, для Шипулина – 5 раз в Кубке мира, включая эстафетные гонки, он праздновал победу в итальянских горах. При этом сам екатеринбуржец признавался, что ему тяжело даются индивидуальные гонки. Нынешняя победа – первая в рамках мирового Кубка в карьере олимпийского чемпиона в этом виде программы.