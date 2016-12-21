В товарищеском матче.

Екатеринбургский "Урал" одержал первую победу в 2017 году. На учебно-тренировочном сборе, проходящем на Кипре, "шмели" 22 января взяли верх над "Вииторулом" - лидером чемпионата Румынии, передает "Уралинформбюро".

"Урал" вышел на матч практически оптимальным составом, но сразу с тремя новичками. Один из них, болгарский полузащитник Николай Димитров, оказался автором единственного гола в матче.

Следует отметить, что в этот же день "шмели" встречались с другим румынским клубом – действующим чемпионом страны "Астрой". Этот поединок завершился поражением екатеринбургских футболистов со счетом 2:4. Голами в составе "Урала" отметились Александр Павленко и Владимир Хозин.