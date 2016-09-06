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IBU форсирует лишение Тюмени ЧМ по биатлонуСегодня в 12:47

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Созывая внеочередной Конгресс.

Международный союз биатлонистов (IBU) на заседании 9 февраля примет решение о необходимости проведения внеочередного Конгресса организации. Речь пойдет о лишении Тюмени мирового первенства 2021 года, передает "Уралинформбюро".

"Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом. Надо набраться терпения, мы должны решить много вопросов, чтобы затем вынести окончательный вердикт. 9 февраля на исполкоме IBU этот момент будет четко определен, при определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира", - цитирует ТАСС вице-президента организации Ивора Леготяна.

При этом в декабре 2016 года глава IBU Андерс Бессеберг заявлял, что с решением о переносе ЧМ-2021 можно не торопиться: "В этом вопросе нет ничего срочного, он может стать предметом обсуждения на Конгрессе IBU в следующем году".

Ранее Тюмень лишилась права проведения мартовского этапа Кубка мира по биатлону. От его организации отказалась российская сторона, соревнования примет финский Контиолахти.

Вместе с тем на днях IBU закрыл дела в отношении 22 российских биатлонистов, заподозренных Всемирным антидопинговым агентством в применении запрещенных веществ. Вопрос еще по семерым спортсменам не снят. Двое с декабря 2016 года дисквалифицированы. Имена фигурантов списка не раскрываются.

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