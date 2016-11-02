×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Урал" заработает 4,5 миллиона на уходе СкрипченкоСегодня в 13:44

  • Текст

РФС встал на сторону клуба.

Экс-наставник "Урала" Вадим Скрипченко должен выплатить екатеринбургскому клубу 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта без уважительных причин. Такое решение приняла палата по разрешению споров РФС, передает "Уралинформбюро".

Неустойку в 3 месячных оклада ФК потребовал после того, как белорусский специалист возглавил самарские "Крылья Советов". На момент увольнения Скрипченко заявлял, что планирует отдохнуть от тренерской деятельности, но уже через пару дней отправился в Поволжье.

При этом встречные требования белоруса о выплате задолженности по зарплате были оставлены без рассмотрения.

Между тем даже в Самаре Вадима Скрипченко "преследует" странный матч возглавляемого им тогда "Урала" против грозненского "Терека". По данным СМИ, в конце прошлой недели экс-наставник "шмелей" по этому поводу был вызван на допрос в полицию. Однако он уведомил, что не сможет туда явиться раньше февраля, поскольку находится на сборах с командой.

Скандальный матч прошел 30 октября 2016 года в Екатеринбурге. Хозяева потерпели крупное поражение (1:4), при этом в перерыве игры ставки на победу грозненцев резко скакнули вверх. После этой встречи белорус покинул "Урал".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus