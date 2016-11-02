"Урал" заработает 4,5 миллиона на уходе СкрипченкоСегодня в 13:44
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РФС встал на сторону клуба.
Экс-наставник "Урала" Вадим Скрипченко должен выплатить екатеринбургскому клубу 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта без уважительных причин. Такое решение приняла палата по разрешению споров РФС, передает "Уралинформбюро".
Неустойку в 3 месячных оклада ФК потребовал после того, как белорусский специалист возглавил самарские "Крылья Советов". На момент увольнения Скрипченко заявлял, что планирует отдохнуть от тренерской деятельности, но уже через пару дней отправился в Поволжье.
При этом встречные требования белоруса о выплате задолженности по зарплате были оставлены без рассмотрения.
Между тем даже в Самаре Вадима Скрипченко "преследует" странный матч возглавляемого им тогда "Урала" против грозненского "Терека". По данным СМИ, в конце прошлой недели экс-наставник "шмелей" по этому поводу был вызван на допрос в полицию. Однако он уведомил, что не сможет туда явиться раньше февраля, поскольку находится на сборах с командой.
Скандальный матч прошел 30 октября 2016 года в Екатеринбурге. Хозяева потерпели крупное поражение (1:4), при этом в перерыве игры ставки на победу грозненцев резко скакнули вверх. После этой встречи белорус покинул "Урал".
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