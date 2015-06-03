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"Шмели" переманили игрока сборной Румынии23 января в 17:06

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Которого нашли в "Томи".

Екатеринбургский "Урал" заключил контракт с полузащитником сборной Румынии Эриком Бикфалви. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон, передает "Уралинформбюро".

Первым профессиональным клубом новичка "шмелей" был румынский "Финк Фенстер", за который он дебютировал в 2005 году. Главных карьерных достижений Бикфалви добился со "Стяуа" из Бухареста (вице-чемпион Румынии и обладатель национального Кубка) и "Волынью" из Луцка (лучший бомбардир чемпионата Украины).

В Екатеринбург румынский полузащитник перебрался из "Томи", в которой провел первую половину текущего сезона РФПЛ, отметившись тремя точными ударами.

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