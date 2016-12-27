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Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России24 января в 18:10

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Ради международных выступлений.

Победитель олимпийского турнира по прыжкам в высоту Иван Ухов подал в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на участие в интернациональных стартах под нейтральным флагом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Ранее аналогичные письма в IAAF отправили еще 11 российских легкоатлетов, передает "Уралинформбюро". Все они, как и уроженец Екатеринбурга Ухов, более года не участвуют в международных стартах, поскольку в ноябре 2015 года ВФЛА была отстранена от соревнований под эгидой IAAF из-за сообщений о массовом применении допинга отечественными спортсменами.

Иван Ухов победил на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Помимо этого, он выигрывал европейское первенство в помещениях (2009 и 2011 годы) и чемпионат мира в помещениях (2010 год).

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