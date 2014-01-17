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Минское "Динамо" перестреляло "Автомобилист"Сегодня в 09:30

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Со счетом 5:4.

Екатеринбургский "Автомобилист" уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая 24 января в Белоруссии, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4, передает "Уралинформбюро".

Игра вышла довольно грубой и сопровождалась удалениями, в результате чего большую часть матча команды играли в неравных составах. Это, в свою очередь, привело к голевому пиршеству.

В составе "Автомобилиста" отличились Артем Гареев, Михал Чайковски, Алексей Михнов и Александр Торченюк. Однако усилий екатеринбургского клуба, трижды оказывавшегося в роли догоняющего, для победы не хватило. Основное время матча завершилось со счетом 4:4, а в овертайме удачнее сыграли хоккеисты "Динамо" - на 29 секунде добавленного времени Марк-Андре Граньяни принес минчанам победу.

"По ходу матча нахватали много необязательных удалений, можно даже сказать, абсолютно ненужных. Тем более, нас предупредили, что "Динамо-Минск" здорово реализует большинство, что они сегодня и доказали. Будем работать и исправляться", - поделился впечатлениями от игры наставник "шоферов" Владимир Крикунов.

В турнирной таблице восточной конференции КХЛ "Автомобилист" занимает 10 место. 26 января екатеринбургский клуб продолжит выездную серию встречей с "Йокеритом" из Хельсинки.

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