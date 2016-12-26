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"Урал" лишился обладателя Кубка УЕФАСегодня в 16:33

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Шох ушел по собственному желанию.

Спортивный директор екатеринбургского "Урала" Рохус Шох покинул клуб, передает "Уралинформбюро". 54-летний функционер уволился по собственному желанию. Где он продолжит работу, пресс-служба "шмелей" не уточняет.

Рохус Шох пришел в "Урал" зимой 2015 года. Ранее в разных должностях работал с украинским "Днепром", волгоградским "Ротором", "Ростовом", а также столичным ЦСКА, будучи техдиректором которого стал обладателем Кубка УЕФА.

Следует отметить, что неделю назад кадровые перестановки произошли в тренерском штабе екатеринбургского клуба. Тренер молодежной команды Погос Галстян перешел на должность помощника главного тренера Александра Тарханова, а его место занял сын наставника "Урала" Юрий Тарханов.

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