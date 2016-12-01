Тюменская биатлонистка выиграла чемпионат ЕвропыСегодня в 11:14
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Серебро у представительницы Югры.
Ирина Старых стала лучшей в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, состоявшейся 25 января. Уроженка Кургана, ныне выступающая за Тюменскую область, не допустила ни единого промаха на четырех огневых рубежах, передает "Уралинформбюро".
Второе место также досталось россиянке – серебро взяла югорчанка Светлана Слепцова. Бронза досталась украинке Анастасии Меркушиной.
Ранее в индивидуальной гонке среди мужчин места на пьедестале почета также заняли двое россиян – Александр Логинов одержал победу, Алексей Слепов стал третьим.
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