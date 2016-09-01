Россия лишилась еще двух олимпийских медалейСегодня в 11:35
- Текст
Татьяну Лебедеву поймали на допинге.
Россиянка Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей, выигранных ей на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), передает "Уралинформбюро".
Заявление организации гласит, что перепроверка допинг-проб Лебедевой, завоевавшей награды в прыжке в длину и тройном прыжке, выявила наличие туринабола.
При этом, по словам Андрея Митькова, члена правления АНО "Спорт и право", спортивного агента пловчихи Юлии Ефимовой, сама методика перепроверки вызывает вопросы: ее соавтором является Григорий Родченков – сбежавший из страны информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
"Как на основании исследования научного директора нашей организации "Спорт и право" Артура Копылова, так и по мнению экспертов из самых разных стран, эта методика не может использоваться, - пояснил "Уралинформбюро" Андрей Митьков. - Информационный повод-то понятен: Лебедева – уже 27 российская спортсменка, чьи результаты аннулированы по итогам перепроверки. Медали, которые у нее забрали, это 19-я и 20-я медали, которые забрали у нас по Олимпиадам 2008-2012 годов".
Как отмечает собеседник агентства, подавляющая часть отобранных наград приходится на спортсменов, уже завершивших карьеру: "У этих людей сейчас совершенно другая жизнь, совершенно другие цели, задачи, приоритеты. Мне многие ребята говорят: "Ну, а чего мы будем биться? Это прошлое, возвращаться на 8-10 лет назад, вкладывать огромные деньги в судебные процессы. Ну, лишили и лишили".
Татьяна Лебедева, помимо двух серебряных медалей Пекина, взяла золото в прыжке в длину на Играх в Афинах, а также серебро и бронзу в тройном прыжке в Сиднее и Афинах. Трижды выигрывала чемпионат мира и является действующей рекордсменкой мира в тройном прыжке в помещении.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:40
Потоп на неделю оставил екатеринбуржцев без лифтов
На Химмаше.Сегодня в 13:22
Чистые допинг-пробы не спасли лыжника Легкова
От дисквалификации.Сегодня в 13:14
На югорской трассе в ДТП пострадали 6 человек
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 13:11
За опасными отходами проследит ГЛОНАСС
По требованию президента.Сегодня в 13:07
Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщиками
После ареста земли.Сегодня в 12:56
Сибирские ученые "запрограммировали" распад личности
Чтобы спасти человечество от недуга.Сегодня в 12:48
Челябинке грозит срок за видео измены мужа
Которое она выложила в Сеть.Сегодня в 12:44
В Камышлове ВАЗ сбил 4-летнюю девочку
Которая шла в детсад.Сегодня в 12:40
В Перми девочек выставили из электрички на мороз
Им не хватило денег на билет.Сегодня в 12:34
Американские миллионеры готовятся к восстанию машин
Строят бункеры и закупают оружие.Сегодня в 12:30
В Екатеринбурге на пруду возник "призрак" Краснознаменной группы
В четвертую годовщину сноса.Сегодня в 12:23
Югорчан отговаривают пить крещенскую воду
В ней нашли бактерии и железо.Сегодня в 12:22
Экс-судья из Асбеста сбежал от следствия за границу
Его обвиняют в 6-миллионной взятке.Сегодня в 12:19
На Югре висит больше половины зарплатных долгов в УрФО
Следом идет Южный Урал.Сегодня в 12:14
Чету пермяков посадили на 35 лет за изнасилование дочери
Перед камерами.
-
19 января в 15:11
Тяжелоатлетка из Шадринска признана олимпийской чемпионкой
Спустя 8 лет.12 января в 10:45
Олимпийский призер из Перми отказался возвращать медаль Пекина-2008
Пересмотр итогов Игр – провокация.01 сентября 2016 в 09:37
Эхо Олимпиады: медали "тают"
С допинговым звоном.24 августа 2016 в 14:34
Россияне-призеры Пекина-2008 попались на анаболиках
Им грозит лишение наград.17 августа 2016 в 08:41
У россиянок отобрали олимпийское золото
Завоеванное в Пекине.22 июля 2016 в 18:20
МОК забраковал еще 45 олимпийских допинг-проб
С игр в Пекине и Лондоне.09 декабря 2016 в 16:56
Два чемпиона Сочи-2014 побеждали под допингом
Утверждает ВАДА.08 декабря 2016 в 11:22
МОК продолжит "олимпийский бойкот" России
Продление санкций - прозрачный намек.30 ноября 2016 в 17:04
ВАДА прячется от российских следователей
А за слова придется ответить.15 сентября 2016 в 14:39
Мишу Алояна до допинга довела простуда
Тренер боксера объяснился за подопечного.
Главные новости
- Сегодня в 13:07Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщиками
- Сегодня в 12:22Экс-судья из Асбеста сбежал от следствия за границу
- Сегодня в 12:14Чету пермяков посадили на 35 лет за изнасилование дочери
- Сегодня в 11:40Самолет застрял в Екатеринбурге из-за примерзшей двери
- Сегодня в 11:22В Шадринске заживо сгорела семья из четырех человек
Аналитика
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.