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Россия лишилась еще двух олимпийских медалейСегодня в 11:35

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Татьяну Лебедеву поймали на допинге.

Россиянка Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей, выигранных ей на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), передает "Уралинформбюро".

Заявление организации гласит, что перепроверка допинг-проб Лебедевой, завоевавшей награды в прыжке в длину и тройном прыжке, выявила наличие туринабола.

При этом, по словам Андрея Митькова, члена правления АНО "Спорт и право", спортивного агента пловчихи Юлии Ефимовой, сама методика перепроверки вызывает вопросы: ее соавтором является Григорий Родченков – сбежавший из страны информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

"Как на основании исследования научного директора нашей организации "Спорт и право" Артура Копылова, так и по мнению экспертов из самых разных стран, эта методика не может использоваться, - пояснил "Уралинформбюро" Андрей Митьков. - Информационный повод-то понятен: Лебедева – уже 27 российская спортсменка, чьи результаты аннулированы по итогам перепроверки. Медали, которые у нее забрали, это 19-я и 20-я медали, которые забрали у нас по Олимпиадам 2008-2012 годов".

Как отмечает собеседник агентства, подавляющая часть отобранных наград приходится на спортсменов, уже завершивших карьеру: "У этих людей сейчас совершенно другая жизнь, совершенно другие цели, задачи, приоритеты. Мне многие ребята говорят: "Ну, а чего мы будем биться? Это прошлое, возвращаться на 8-10 лет назад, вкладывать огромные деньги в судебные процессы. Ну, лишили и лишили".

Татьяна Лебедева, помимо двух серебряных медалей Пекина, взяла золото в прыжке в длину на Играх в Афинах, а также серебро и бронзу в тройном прыжке в Сиднее и Афинах. Трижды выигрывала чемпионат мира и является действующей рекордсменкой мира в тройном прыжке в помещении.

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