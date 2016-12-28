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Чистые допинг-пробы не спасли лыжника ЛегковаСегодня в 13:22

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От дисквалификации.

Перепроверка допинг-проб лыжника Александра Легкова не выявила наличие запрещенных веществ. Об этом сообщил адвокат югорского спортсмена Кристоф Вишеман.

"Обе допинг-пробы Легкова, которые он сдал в Сочи, дали отрицательный результат. Также судебно-медицинская экспертиза не показала наличия повреждений на пробирках. Легков сдавал тесты в Сочи дважды без каких-либо признаков фальсификации", - цитирует юриста ТАСС.

Тем не менее Международная федерация лыжного спорта оставила в силе отстранение от состязаний олимпийского чемпиона, а также его товарища по сборной – тюменца Евгения Белова, передает "Уралинформбюро". Согласно решению, принятому 25 января, дисквалификация, по сути, является бессрочной – до завершения расследования.

В декабре 2016 года из-за подозрений в употреблении допинга на Играх в Сочи от соревнований отлучили шестерых российских лыжников. В их число, помимо Легкова и Белова, попала выступающая за Югру уроженка Нижнего Тагила Евгения Шаповалова.

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