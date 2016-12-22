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"Автомобилист" разгромил финский "Йокерит"Сегодня в 09:41

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Со счетом 6:2.

Успехом завершился вояж екатеринбургского "Автомобилиста" в Хельсинки. На финском льду "шоферы" 26 января с крупным счетом обыграли "Йокерит", передает "Уралинформбюро".

С каждым периодом екатеринбуржцы забивали все больше шайб. В первом отличился Михал Чайковски. Во втором – Александр Романов и Николай Тимашов. В третьем – Алексей Василевский, Артем Гареев и Анатолий Голышев. Финны ответили на это двумя точными ударами. Итоговый счет – 6:2 в пользу "Автомобилиста".

"Сегодня все получалось у ребят, везло. Немного было напряженно, когда счет стал 2:3, но быстро забили четвертый гол, поэтому и доиграли хорошо", - заметил по окончании поединка наставник "шоферов" Владимир Крикунов.

В турнирной таблице восточной конференции КХЛ екатеринбургские хоккеисты остались на 10 месте, но догнали по очкам идущую девятой "Сибирь". 28 января "Автомобилист" сыграет на выезде с рижским "Динамо".

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