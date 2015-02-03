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На "Газпром добыча Ямбург" опустилась "Полярная ночь"Сегодня в 16:12

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Для 48 теннисистов-любителей.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" проходит открытий турнир по теннису "Полярная ночь". На соревнования съехались 48 спортсменов-любителей. Традиционный зимний турнир в этот раз проходит в парном разряде.

По словам организатора турнира, тренера по теннису сборной команды ООО "Газпром добыча Ямбург" Марины Корепановой, в 2017 году количество участников заметно выросло.

"Это работники дочерних компаний "Газпрома", а также других сторонних организаций и школьники. Поэтому сегодня мы можем проводить соревнования в парном разряде, тогда как раньше были только смешанные парные. Также приятно видеть, что на корт стали выходить семейные династии", - заключила она.

Соревнования завершатся 29 января. Затем спортсмены начнут готовиться к следующему турниру, который будет посвящен Дню защитника Отечества и 8 Марта, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

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