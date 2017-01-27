Удвоив количество медалей.

Выступающий за Тюменскую область Александр Логинов стал вторым в спринте на чемпионате Европы, проходящем в польском городе Дужники-Здруй, сообщает "Уралинформбюро".

Дистанцию россиянин преодолел без промахов, но в скорости хода уступил болгарину Владимиру Илиеву, занявшему первое место. Бронза досталась еще одному представителю Болгарии Красимиру Аневу.

Топ-5 замкнул югорчанин Алексей Волков. Тюменец Евгений Гараничев финишировал на 17 месте.

Для Логинова серебро спринта стало второй наградой на текущем первенстве Старого Света. Двумя днями ранее он стал лучшим в индивидуальной гонке.