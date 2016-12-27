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В Челябинске сразятся боксеры мирового уровняСегодня в 19:12

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Штырков и Айвел.

18 февраля 2017 года в Челябинске пройдет международный гала-турнир по боксу и ММА, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. Мероприятие начнется в 17.00 на ледовой арене "Трактор".

Главным боем турнира станет супер-матч по ММА, в котором на ринг выйдет не знающий поражений российской боец Иван Штырков. Его соперником станет голландец Гилберт Айвел.

Всего в программе запланировано 10 поединков в таких видах спорта, как профессиональный бокс, ММА и тайский бокс. Четыре из них станут титульными.

Организатор супербоя – промоутерская компания RCC Boxing Promotions, генеральным партнером по традиции является Русская медная компания (РМК). Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, поддержку мероприятию оказывают губернатор Челябинской области Борис Дубровский и холдинг "Ариант".

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