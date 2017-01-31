Югорчанин Волков стал самым титулованным биатлонистом30 января в 09:39
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Чемпионатов Европы.
Триумфом российской сборной завершился чемпионат Европы по биатлону, проходивший в польском городе Дужники-Здруй. Отечественные спортсмены выиграли 6 из 8 гонок турнира, передает "Уралинформбюро".
По 2 личных золота на соревнованиях взяли выступающие за Тюменскую область Ирина Старых и Александр Логинов - они синхронно победили в индивидуальных гонках и гонках преследования. 29 января они в составе эстафетной четверки, куда также вошли югорчане Светлана Слепцова и Алексей Волков, довели число наград высшей пробы до трех.
Отдельно следует отметить Волкова, для которого это европейское золото стало седьмым в карьере. Россиянин теперь является самым титулованным спортсменом в истории первенств Старого Света.
Шестое золото в копилку сборной принесли тюменец Евгений Гараничев и югорчанка Дарья Виролайнен, выигравшие сингл-микст.
Кроме того, на счету россиян 4 серебряных и 3 бронзовых медали.
Следующим международным стартом в биатлонном календаре сезона станет чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Он будет проходить с 8 по 19 февраля. Состав сборной на турнир пока не представлен.
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