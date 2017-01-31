На чемпионате Европы.

Триумфальный для сборной России чемпионат Европы по биатлону не обошелся без конфуза, передает "Уралинформбюро".

29 января организаторы гонок в польском городе Дужники-Здруй по ошибке включили гимн РФ не вовремя - после цветочной церемонии (процедура объявления победителя и призеров сразу после финиша) по окончании смешанной эстафеты. Согласно регламенту, официальная медальная церемония проходит позже.

Произведение Александрова прозвучало в самый неподходящий момент, когда украинские и российские биатлонисты покидали пьедестал. В интернете разразился скандал – многие сочли инцидент провокацией и неуважением к гимну.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту биатлонистов. "Любителей заговоров прошу успокоиться. Никто не против российского гимна. Это бред, если кто думает иначе. И не надо примешивать политику к спорту. Да не должно было там просто быть этого гимна! А когда ошибку поняли, то гимн выключили", - пояснил "Советскому Спорту" комментировавший гонку Дмитрий Губерниев.

Аналогичное мнение в беседе с "Спорт-Экспресс" выразил пресс-атташе Союза биатлонистов России Константин Бойцов: "Здесь же была последняя гонка, народ уже расходился, возможно, организаторы тоже куда-то торопились и включили гимн прямо во время цветочной церемонии. Видимо, кто-то из организаторов это заметил и дал команду прекратить неурядицу, гимн прервать. Политических мотивов здесь абсолютно не прослеживается".

На чемпионате Европы, завершившемся 29 января, российская сборная выиграла общекомандный зачет. Россияне первенствовали в 6 дисциплинах из 8, а также взяли 4 серебра и 3 бронзы.