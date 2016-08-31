Россиян лишают Паралимпиады-2018Сегодня в 10:11
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За допинговые "грехи".
Российским спортсменам запретили участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане. Такое решение принял исполком Международного паралимпийского комитета, передает "Уралинформбюро". Таким образом, обещание "антидопинговых" гарантий со стороны РФ не было принято во внимание.
Между тем Паралимпийский комитет России намерен отстаивать законные права отечественных атлетов и продолжит их подготовку к Играм.
Стоит напомнить, что ранее допинговый скандал закрыл дорогу россиянам на Паралимпиаду в Бразилии, проходившую в сентябре 2016 года.
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