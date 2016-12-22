С его согласия.

Екатеринбургский "Автомобилист" и нападающий Ян Бухтеле по взаимному соглашению расторгли контракт, передает "Уралинформбюро".

Чех присоединился к "шоферам" летом 2016 года. В составе екатеринбуржцев провел 39 матчей, в которых набрал 9 очков - забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи.

"Автомобилист" в настоящее время занимает 11 место в зачете восточной конференции КХЛ. В следующем матче 1 февраля "шоферы" на выезде сыграют с минским "Динамо", которому совсем недавно уступили в овертайме.