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Пожар в "Уральце" не сорвал матч "Автомобилиста"31 января в 15:44

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1 февраля "шоферы" выйдут на свой лед.

Домашний матч екатеринбургского "Автомобилиста", запланированный на 1 февраля, не придется переносить на другую арену из-за случившегося в КРК "Уралец" пожара. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе клуба.

Возгорание произошло днем 31 января в подтрибунном помещении. Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. По словам очевидцев, в основном от огня пострадал фитнес-клуб "Арт-Джем".

Завтра "Автомобилист" примет на своей площадке минское "Динамо". Предыдущий поединок команд, проходивший в Белоруссии 24 января, завершился победой хозяев в овертайме (5:4).

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