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Поветкин получил премию за бой в Екатеринбурге Сегодня в 09:36

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В номинации "Нокаут года".

Александр Поветкин стал обладателем национальной премии "Звезда бокса" в номинации "Нокаут года". Его досрочная победа в бою с французом Йоанном Дюопа в Екатеринбурге была признана лучшей в 2016 году, передает "Уралинформбюро".

Встреча Поветкина и Дюопа состоялась 17 декабря. Россиянин должен был биться с канадцем Бермейном Стиверном, но тот отказался от поединка после того, как в пробе "Русского Витязя" был обнаружен запрещенный остарин.

Стоит отметить, что на 1 февраля запланировано вскрытие допинг-пробы "Б" российского тяжеловеса, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Национальная премия "Звезда бокса" присуждается с марта 2014 года. Помимо номинации "Нокаут года", бронзовые статуэтки вручаются в таких категориях, как "Боксер года", "Бой года", "Открытие года", "Самый быстрый нокаут года" и "Легенда бокса".

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