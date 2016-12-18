В номинации "Нокаут года".

Александр Поветкин стал обладателем национальной премии "Звезда бокса" в номинации "Нокаут года". Его досрочная победа в бою с французом Йоанном Дюопа в Екатеринбурге была признана лучшей в 2016 году, передает "Уралинформбюро".

Встреча Поветкина и Дюопа состоялась 17 декабря. Россиянин должен был биться с канадцем Бермейном Стиверном, но тот отказался от поединка после того, как в пробе "Русского Витязя" был обнаружен запрещенный остарин.

Стоит отметить, что на 1 февраля запланировано вскрытие допинг-пробы "Б" российского тяжеловеса, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Национальная премия "Звезда бокса" присуждается с марта 2014 года. Помимо номинации "Нокаут года", бронзовые статуэтки вручаются в таких категориях, как "Боксер года", "Бой года", "Открытие года", "Самый быстрый нокаут года" и "Легенда бокса".



Ранее по теме:

Бой во время чумы