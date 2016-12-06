"Урал" нашел нового нападающегоСегодня в 10:35
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В Краснодаре.
Екатеринбургский "Урал" заключил долгосрочный контракт с нападающим Владимиром Ильиным. В ближайшие дни 24-летний футболист присоединится к "шмелям" на тренировочном сборе на Кипре, передает "Уралинформбюро".
Владимир Ильин родился в Санкт-Петербурге. Футболом начал заниматься в спортшколе "Смена", откуда вышли такие звезды, как Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов и Владислав Радимов.
В Екатеринбург новичок "Урала" перебрался из "Кубани", с которой выступал в Футбольной национальной лиге – втором футбольном дивизионе России. За краснодарский клуб в текущем сезоне забивал дважды.
Стоит отметить, что ночью 1 февраля в Европе закрылось трансферное окно – период перехода игроков из клуба в клуб. Соответственно, пополнений из команд Старого Света как минимум до следующего окна летом в "Урале" не будет.
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