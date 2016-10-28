28 февраля.

Определились дата и место встречи екатеринбургского "Урала" с "Краснодаром" в рамках 1/4 Кубка России по футболу. Команды встретятся 28 февраля в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

Победа в этом матче позволит "шмелям" повторить лучшее достижение в клубной истории – выход в полуфинал национального Кубка. Такого результата "Урал" добивался лишь раз - в сезоне 2007/2008. Тогда екатеринбуржцы уступили путевку в финал пермскому "Амкару".

Последний раз "Урал" и "Краснодар" встречались 20 ноября 2016 года в рамках РФПЛ - на своем поле со счетом 3:0 победу одержали кубанские футболисты.

В турнирной таблице Премьер-лиги "шмели" значительно уступают будущим визави. Екатеринбургские футболисты располагаются на 13 месте, тогда как "Краснодар" занимает 4 строчку.